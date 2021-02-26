陸片面禁止台灣鳳梨 陳吉仲：動用10億預算維持產地價格
記者賴志昶／台北報導
2021-02-26 14:35:33｜2021-02-26 15:15:34
中國大陸國台辦今（26）日宣布，自3月1日起暫停我方鳳梨輸入。對此，行政院農業委員會主委陳吉仲今回應，去年10月以來，對岸檢測共5121多噸台灣鳳梨，其中合格率100％，但卻在3月台灣鳳梨即將採收之際，片面禁止我方出口，農委會感到相當遺憾；目前我方將動用10億預算，做好國內外促銷活動，保證鳳梨產地價格仍能維持在前2年平均價格水準之上。
中國大陸海關總署25日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入。 對此，農委會今日特別召開記者會進行澄清。「這是完全不實的。」陳吉仲強調，國台辦所說，由於我國鳳梨檢疫出有害生物，因此禁止出口，這完全不符合國際貿易規範；依照國際貿易規範與我國以往出口到16國家的慣例，如果驗到介殼蟲，只要燻蒸處理就能滅除風險，且這些害蟲在大陸也有。據農委會統計指出，去年迄今輸陸鳳梨共計6200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79％。陳吉仲表示，陸方去年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響鳳梨出口，農委會自去年10月19日已公告，申報輸出時須檢附包裝場資料表，並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫；此外，自去年10月至今，輸陸鳳梨共656批共5121多噸，合格率也達到100％。陳吉仲強調，距離去年陸方通知我方檢出介殼蟲，距今已有數月時間，但國台辦卻在今日才宣布禁止我國鳳梨，時序恰逢就是我國鳳梨要採收之際；不過，「我們不會措手不及」，目前農委會防檢局今早已經聯繫國內出口業者，積極討論中國大陸以外像日本、新加坡、澳洲等國家的出口措施，並也會洽談國內農會等內銷通路。陳吉仲表示，去年我國外銷大陸約4至5萬公噸鳳梨，其中3萬公噸將持續促銷安排外銷到大陸以外市場，另外2萬公噸則將啟動多元加工，目的就是讓今年產地價格，仍維持在每公斤21塊以上，也就是過去2年的平均價格水準之上。至於是否會因此狀告國際貿易組織，陳吉仲指出，依據以往國際貿易規範，雙方會先坐下來談，因此我方昨晚已經致函給陸方，說明台灣願意提供幫助澄清，目前先等陸方回信後，再來討論其他措施。根據農委會統計，我國去年約有37萬公噸鳳梨為內銷，另有約4.6萬為外銷出口；其中，中國大陸約佔出口97％，另有日本與其他國家。陳吉仲也坦言，大陸禁出口「不諱言確實有影響」，但總統蔡英文已經連任第二任，目前也執政5年多時間，至今所有對大陸訂單都是依照市場需求來進行，較少有所謂政治訂單，雙方目前也都是依照貿易機制來進行談判，因此昨日突然陸方片面停止，「我們無法接受」。陳吉仲強調，我方持續會透過動植物防疫管道，去與大陸討論，對內方面也不能只依賴對岸，會大幅度降低農產品對陸方貿易市場的依賴，盡量輸出到其他國家，並做好各種國內外外銷活動；同時，也希望國內消費者，用新台幣來支持並照顧農民。