中國扯台灣鳳梨具有害生物 綠委籲：用新台幣下架鳳梨
新頭殼newtalk
2021-02-26 14:53:12｜2021-02-26 15:05:43
中國海關總署今(26)日在網站發布公告，宣布自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦則宣稱因多次從台灣輸入的鳳梨中驗出有害生物，強調這些有害生物將對大陸農產及生態造成威脅，為從源頭防範植物疫情風險，採取措施科學合理。對此，民進黨立委莊瑞雄質疑中國方面宣稱多次不合格，並無證據，呼籲全民挺農民，用新台幣下架鳳梨。
針對中國海關總署26日在其網站上發布關於暫停進口台灣鳳梨的通知，國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物。這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸。這是正常的生物安全防範措施，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。民進黨立委莊瑞雄對中國國台辦解釋不以為然，痛批中國惡意打壓，他指出，「台灣的鳳梨輸出相關檢疫作為均符合中方及WTO之規範，且於採取輸出檢疫強化措施後，至今未再接獲任何有害生物不合格通知，中國所稱的多次不合格，不知從何而來，根本就是欲加之罪何患無詞。莊瑞雄指出，去年，因為武漢肺炎時就發生過鳳梨外銷不彰，所以農委會就已積極拓展國際市場，避免外銷依賴單一國家，近期農委會更將著手盤點日本、新加坡等通路，協助鳳梨外銷。因此，他要請各位農民不要擔心，農委會已針對此事件與中國交涉處理，全力維護台灣農產業貿易的權益，他也會用最大的能力幫忙農民解決此次的狀況。身為經營屏東已久的立委，他也稱讚屏東金鑽鳳梨品質有口皆碑，不容中國政治抹黑，希望全民挺農民，用新台幣下架鳳梨。