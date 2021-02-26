中國禁止台灣鳳梨 蘇貞昌：突然這樣沒道理
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 15:21:25｜2021-02-26 15:30:32
中國國台辦今（26）日上午宣布，台灣銷往中國的鳳梨自2020年開始，查出含有介殼蟲，將從3月開始禁止台灣鳳梨進口，粗估影響至少15億。行政院長蘇貞昌下午在立院答詢時表示，中國這樣做毫無道理，台灣鳳梨不只賣給中國，還賣給其他16個國家，在處理害蟲上有一定的規範，希望他們按照步驟處理。
民進黨立委莊瑞雄在質詢時表示，中國禁止台灣鳳梨的消息，其實在昨晚就已經傳遍通路商，他質疑台灣長期銷售鳳梨到中國，光去年就達到4萬1千公噸，妥善率都高達99%以上，事前也沒有徵兆，中國突然說去年10月檢出介殼蟲，十分可疑。農委會主委陳吉仲表示，兩岸的動植物檢疫管道仍溝通順暢，這次中國片面宣稱台灣鳳梨有3種介殼蟲，因此停止進口，完全不符合國際貿易規定，台灣鳳梨也賣給日本、新加坡，即便遇到一樣的狀況，也是告知後持續進口。陳吉仲補充，其實中國本身也有介殼蟲害，去年10月後，台灣銷往中國的鳳梨達600多批，合格率達100%，他也質疑「中國怎麼會在高雄、屏東鳳梨要採收的時候，突然禁止輸入？」陳吉仲表示，昨日接到消息後，立刻就向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌報告，並回信給對岸，今年會透過收購、加工的方式維持產地價格在近2年內的水準，保障鳳梨農生計。輪到國民黨立委林為洲質詢時，林表示中國的作法就像兩年前的中美貿易戰，雙方都會在很臨時的狀況下，片面增加特定商品關稅，他追問陸委會主委邱太三「其他生鮮農產會不會也有其他狀況？」邱表示如果有需要，陸委會將從旁協助；蘇貞昌則說，不希望此議題升高到政治層次，他定調以檢疫理由處理。