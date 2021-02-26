品嘗鮮甜草莓不用到大湖 來台南善化草莓季開跑囉
記者林怡孜/台南報導
2021-02-26 15:42:34
台灣草莓產地一向有「北大湖、南善化」之說，自2月26日起至3月25日止，邁入第10年的善化草莓季活動開跑囉！台南市長黃偉哲表示，台南善化是唯一北迴歸線以南種得出草莓的地方，真的很謝謝農友們的辛苦與努力，現在正值草莓產期，民眾不用到大湖，在台南就可吃到美味的草莓，歡迎民眾攜家帶眷來善化體驗採草莓樂趣。
台南雖然不是全國草莓主要產區，但種植面積或總產量為南台灣第一，其種植面積約5公頃，產量約65.5公噸，其中善化區種植3公頃，為南市大宗產區。善化草莓園多集中在小新營台1線省道旁，有三十多年種植歷史，業者多數採高架化栽培，並結合觀光採果來行銷。今天活動開幕記者會，現場也布置了各式美味的草莓甜點及產品，還有善化啤酒廠推出的草莓啤酒，鮮豔欲滴的色彩不禁令人食指大動。農業局表示，2021善化草莓季活動自2月26日至3月25日，活動期間在善化草莓園拍照打卡，可免費兌換限量草莓造型燈籠一組，可愛的造型令人愛不釋手，活動期間除了享有8折優惠外，消費滿500元還可獲贈刮刮卡一張，有機會得到野餐墊、善化農會芝麻拌麵，活動詳細資訊可上善化區公所臉書https://reurl.cc/v5dXgl查詢。