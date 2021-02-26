農委會10億元救鳳梨不崩盤 藍委：改善兩岸關係才是辦法
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 16:04:03｜2021-02-26 16:05:07
中國大陸國台辦今（26）日上午無預警宣布，台灣銷往中國的鳳梨因為查出含有介殼蟲，將從3月開始禁止台灣鳳梨進口，粗估影響至少15億。消息一出，引發中南部農民錯愕。藍委認為面對中國祭出農業禁令，正本溯源的方法是改善兩岸關係。
國民黨立委林為洲受訪表示，中國3月1日宣布禁止台灣鳳梨進口很突然，中南部的農民都炸鍋了，因為生鮮的鳳梨儲存時間很短，短期之內沒若找到其他銷售管到，價格一定崩跌。農委會主委陳吉仲宣布將投入10億元，以確保鳳梨價格不崩盤，林為洲認為，其他的生鮮農產品、蔬菜都有銷往中國大陸，政府應該及早盤點、改善兩岸關係才是正本溯源的方法。民眾黨立委邱臣遠表示，鳳梨為我國第1大外銷果品，2019年鳳梨外銷量值已超過5萬公噸、6000萬美元，中國更是我們鳳梨最大的出口國，從2018年到去(2020)年，鳳梨出口中國大陸的比例都高達九成多。邱臣遠表示，中國海關總署去年也曾經以有蟲害疑慮，宣布全面停止進口澳洲原木，以及禁止澳洲葡萄酒進口，不難看出這一系列的動作，政治因素還是居多。邱臣遠認為，過去我們的農產品輸出模式迷信「紅色訂單」、「政治訂單」，呼籲政府應把握在後疫情時代下產業與市場重組的國際環境下，持續開拓中國大陸以外的市場，以利分擔農產品出口市場的風險。