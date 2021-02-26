中國禁止台灣鳳梨 陳吉仲：已聯繫對方但尚未收到回應
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 16:01:48｜2021-02-26 16:17:45
台灣鳳梨年外銷量逾4萬噸，其中有9成外銷中國，今（26）日上午，國台辦表示自去年10月起，發現台灣鳳梨含有介殼蟲，將從3月1日起禁止進口。國民黨立法委員林為洲下午質詢時問農委會主委陳吉仲是否和對方聯繫？陳表示昨天下午就接到中方通知，也隨即回信給對方，但截至目前都沒收到對岸再次回信。
林為洲表示，中國突然禁止台灣農產品，跟美國前總統川普打中美貿易戰，突然宣布提高中國商品關稅很像，尤其生鮮產品有產季，沒辦法項工業產品先暫時存放在倉庫，他問陳吉仲是否和中方聯繫上？陳表示昨日傍晚，對方海關總局告知他們此事，收到後他們晚間立刻就回信，陳吉仲強調「這是兩岸農產品中的動植物議題，是很專業的議題。」林為洲追問「對方回你了嗎？」陳吉仲坦承，「到目前沒收到對岸再次回信。」陳補充到，兩岸農產品貿易多年，針對動植物檢疫禁止進口是第一次，林為洲指出「川普打中美貿易戰也是第一次，關稅還是25%、40%在加的。」林為洲認為，現在有鳳梨當先例，若對岸有計畫性地「窮台」打貿易戰，生鮮產品影響最大，他問陸委會主委邱太三「有沒有跟對岸聯繫？3月1日馬上就到，這很不友善。」邱太三表示兩岸有簽署農產品檢疫協議，雙方的業務主管機關針對貿易問題可先協調。林問「開始（協調）了嗎？」邱答「有需要陸委會會協助。」國民黨立委曾銘宗質詢時，則要邱太三向對岸表達台灣立場，邱表示台灣銷往大陸的鳳梨妥善率高達99.7%，兩岸有簽署檢疫協定，業務機關都可循機制協商。曾再問邱，他領導下的陸委會會朝哪個方向發展？邱太三表示兩岸都希望未來和平發展，他們會朝共同目標做準備。