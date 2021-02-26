突襲通知暫停輸入 蔡英文譴責中國並邀大家一起吃鳳梨
新頭殼newtalk
2021-02-26 19:07:13｜2021-02-26 19:09:23
中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨，蔡英文總統今（26）天下午在臉書發文表示，此舉顯非正常的貿易考量，「我要表達譴責」。同時，她已指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。並呼籲「挺農民，一起吃鳳梨！」
蔡英文指出，我們必須嚴正澄清，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。不過，蔡英文也要請農民放心，所有國產鳳梨中，約有1成外銷對岸，針對這部分，農委會除了繼續爭取應有的貿易權益外，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。相關措施包括：一、拓展外銷市場：透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。二、啟動多元加工：預計能增加2萬噸鳳梨銷售。另外，也會推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。最後，蔡英文強調，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨！還標註「吃旺來越吃經濟越旺」。新聞來源為Newtalk 新頭殼