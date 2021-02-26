名家論壇》膝關節／《緝魂》：科幻懸疑推理新代表

有了《紅衣小女孩》與《目擊者》的成功打底，作為台灣青壯派導演一代的成偉豪，是少數能贏得好評與票房肯定的名利雙收者。即便《紅衣小女孩》中的特效力有未逮，但如今昔日被詬病的扣分，反倒成了新片《緝魂》的優秀基底，也挑戰過去台灣電影當中比較不敢實踐的科幻片。更重要的是，程偉豪居然讓與無數名導演合作的國際明星張震交出了生涯代表作，一起合作的張鈞甯也交出精彩火花，更可怕的則是中國演員孫安可學習了台灣腔發音，讓人驚嘆語言功力。

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《緝魂》以一起豪宅命案為始，多金男主人慘遭不孝子打死，迎娶的陸配也被懷疑涉嫌，更古怪的是，男主人遺囑的第二繼承人居然是公司高層，種種疑點讓這起命案變得不單純。

程偉豪導演透過這個劇本挑戰人性的道德底線，張震飾演一位身經百戰的優秀檢察官，奈何要對抗癌症。張鈞甯飾演與張震合作的警官，同時也是他的下屬，更是他的妻子，為了克服抗癌低潮，張鈞甯幸運地懷孕了。只是丈夫時日不多，迎接新生命自然成了兩人生活重心。

▲犯罪懸疑電影《緝魂》由張震和張鈞甯領銜，為了貼近角色設定，張震減去12公斤。（圖／威視電影提供）

本片的趣味就在於「生」與「死」，有些人生不如死，有人死了則永遠活著，有些人半死不活，人類有沒有辦法超越生死？這戲的創意就在於故事裡面設計了如果我們可以透過科學技術保存意識，讓靈魂永生，甚至可以移轉靈魂、意識、價值觀，到另一個人身上，那會是科學的前衛狂喜？還是不人道的強制罪惡？

▲電影《緝魂》找來張鈞甯擔任女主角，飾演一名精明幹練的重案組刑警。（圖／威視電影提供）

以下有劇情討論，涉及爆雷情節討論，如果還沒有看片請謹慎閱讀。

《緝魂》故事從兇殺推理，一度轉到具有民俗靈異的鬼怪氛圍，電影呈現大富豪第一任妻子的鬼魂那場戲非常高明，完全不走過去那套利用巨大聲響產生的驚嚇手法。居然是讓鬼魂靜靜地，在角落凝視著。很佩服劇組這次的鬼魂設計，也藉由這段陰森鬼魅模樣，要確定大富豪的兒子為何會轉性殺人？甚至還信奉邪靈歪魔？就為了幫親生母親出一口氣。

接著科幻換腦意識的情節，開始大逆轉整個設計，原來迎娶的新任陸配妻子，只是為了滿足大富豪死去後，可以換腦靈魂到新的肉體身上，再透過人工生殖，讓自己懷孕後，生下的新生兒，假以時日，再把自己靈魂強行移植到未來的小孩身上。徹底實踐了「代代相傳」，也確保了自己能掌控巨大資金王國。

▲張震、張鈞甯主演的國片《緝魂》頗受好評。（圖／威視電影提供）

光是這樣的設計，就讓人毛骨悚然，完全抹煞被移植者的靈魂主體。而且在移植過程所產生的風險，當然就是本片衝突點精華。首先是移植與被移植者之間，到底雙方哪一端能保留了「自我的相對多數」？而尚未完全轉移成功之前，被轉移者到底會不會視轉移者為敵人？這戲在這些角色之間的轉換實在有頗多曖昧討論之處。

接下來，這戲更涉及討論了同志族群、變性者的心聲。原來古斌飾演的大富豪，其實與科學實驗室的科技主導者，兩人是一對情侶，古斌這角色的複雜程度才是本戲高明之處，他既愛男性，又必須順應社會主流眼光，偏偏他自認生錯靈魂，他該降臨在女體之中，他才能活得自由。

《緝魂》在轉移靈魂、身體之中，有著諸多曖昧複雜人性轉折之處，特別是最後張震本來即將辭世，透過另一種「轉型正義」的方式存活了下來，也彌補了妻子辦案過程中的私心過錯。本片的細節之多，特別是近未來的科幻感，這部分就是特效做足細節，讓觀眾看見台灣科幻推理懸疑，甚至帶了點靈異風格，《緝魂》成了這類型的新高標示範。

●作者：膝關節／影評人

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