泰劇男神慶生被禮物淹沒！狂粉送天價寶石驚呆眾人

根據《四方報》報導，泰國男神Mew Suppasit因BL劇《與愛同居》而爆紅，在泰國演藝圈擁有高人氣。本月21日是他的30歲生日，他分享自己收到粉絲們準備的眾多禮物，其中更包含一個價值百萬泰銖的寶石，令他受寵若驚。

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Mew近期轉戰歌壇，推出自創單曲《你的季節》，他在生日當天舉辦了個人線上演唱會，並與粉絲一同慶祝自己30歲生日。不少粉絲砸下重金買禮物相送，包括精美三層蛋糕、各種精品飾品、大型玩偶，甚至還有價值100萬泰銖（約新台幣92.7萬元）的2.25克拉寶石。從照片中可以看到Mew幾乎被一片禮物海所覆蓋，場面十分壯觀。

今年30歲的Mew在18歲進入演藝圈，多次試鏡失敗後決定花2年的時間琢磨演技，沉澱好自己才開始拍第一部戲。終於，他陸續接拍《王的命令》、《愛的著陸》等人氣泰劇，更於2019年出演BL劇《與愛同居》爆紅。儘管Mew年齡在演藝圈中略長，但靠著熟男魅力吸引不少粉絲。

Mew不僅演技出色，更是一名學歷亮眼的學霸，擁有朱拉隆功大學工程專業博士學位，還以傲人全A成績畢業，並曾發表過許多優秀論文，也曾在大學講授過統計學。儘管工程學並非他的興趣，但他表示這是父母的期待，更表示「我學工程是為了讓父母開心，這是我能回報他們所做的事」，認真負責的態度令人佩服。