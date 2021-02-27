菲國擬「出口醫護」換英、德疫苗　護士怒：我們不是商品

根據《四方報》報導

，全球疫苗供不應求，一名菲律賓高級官員於週二（23日）公開表示，若英國和德國願意捐贈疫苗，作為交換將開放數千名護士至這兩國工作。提議尚未得到兩國回應，卻先引發菲律賓護理師聯合會（Filipino Nurses United）反對。

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根據《路透社》報導，菲律賓勞動部國際事務局（International affairs bureau of labour ministry）局長資深官員Alice Visperas於23日表示，菲國當局有意放寬醫護移工到海外工作的人數限制，以換取英國和德國捐贈疫苗，讓赴海外工作的菲籍移工和返國僑胞能夠施打。

報導中指出，由於菲律賓國內就業環境和薪資水準較差，因此不少人選擇遠走異鄉工作，先前更有不少菲律賓護理人員向政府爭取放寬海外出國禁令。菲國政府先前也放寬護理師海外工作的名額上限，但仍將數字控制在5000名以內，現在更打算再放寬禁令。

菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）近期批准中國製科興疫苗，但由於後期臨床數據疫苗功效較低，預防新冠肺炎之效果不穩定，因此不准施打於醫護人員身上。菲律賓擁有1億8千萬人口，疫情嚴峻程度在東南亞僅次印尼，卻尚未開始為其7千萬成人人口施打疫苗。

目前，被喊話的英、德二國尚未對此作出回應，但國內護理師卻直言反對。護理師聯合會主秘Jocelyn Andamo向《路透社》表示，「政府將護士和醫護人員當作出口產品和商品，讓我們感到十分噁心」。

菲律賓有數百萬名海外移工，為國家經濟貢獻300億美元外匯，其中更有不少是從事專業醫護類工作。根據菲律賓官方數據顯示，在2019年就有約17,000名護理師簽署海外工作協議。