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沈嶸坐擁上億房產　豪撒99萬頭期款「助徒兒人人有屋」

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-26 20:57:52

▲沈嶸助徒兒買房。（圖／沈嶸提供）
▲沈嶸助徒兒買房。（圖／沈嶸提供）
沈嶸開設「沈嶸魔法命理學院」，追隨她的學員和徒兒無數，自認理財有道的沈嶸，白手起家累積上億房產，自然希望徒兒也能晉升有屋階級，「所以我發了個大願，要幫我的徒兒圓夢，讓人人都有房」，目前她已豪撒99萬元，幫徒兒出頭期款買房。
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沈嶸的徒兒們，因為追不上高房價而苦惱，常常自嘆這一生跟房子是沒有關係了。她看不下去，一定要為他們想個辦法，她說：「股市起伏太大，一不小心就會虧錢，定存更不用說，越存越貶值，況且10年後房價會比現在更高，作為師父的我幫他們先取得門票才是重點！」
有一位是陪伴沈嶸老師長達5年的徒兒，她對師父不只是有師徒之情，更把師父當父母看待，當這位徒兒想買房，但苦於還差39萬的頭期款時，沈嶸老師不由分說霸氣幫她出了頭期款39萬，買下南勢角的「南山公館」。
沈嶸又陸續為3位徒兒各出20萬頭期款，買下海山站的預售屋，沈嶸說：「我只是幫徒兒出個頭期款而已，房子產權會是他們的名字，之後他們只需要定期付工程款就好，這是他們薪水付擔得起的，我也租過房，看過很多房東的嘴臉，他們只是比較早進場早獲利，就處處刁難房客亂漲租金，我雖沒辦法改變這種亂象，但至少可以幫徒兒不受這種氣。」
▲沈嶸通靈發現郭碧婷、向佐是兩世夫妻。（圖／沈嶸提供）
▲▼沈嶸坐擁破億房產。（圖／沈嶸提供）
▲沈嶸揭毀壞命格5大忌。（圖／沈嶸提供）
 
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