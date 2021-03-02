房市／台南2大建設 點亮東區5路段
財經中心/綜合報導
2021-03-02 08:00:00
官方報告指出，台南市東區林森路、東寧路、裕農路、富農街、中華東路均是中古屋交易熱絡區域。在地房仲分析原因，台南建設議題多，其中兩大話題是台南鐵路地下化、南紡與平實營區開發，而這些路段本身就是台南市區主要幹道，有其機能優勢，沿線產品類型多元，如今再加上地理位置剛好介於台南火車站和南紡之間，因此格外受到帶動，能夠吸引預算不同的自住客買進。
最新一期內政部都市地價指數提到，台南市東區商圈成熟、學區佳、生活機能完善，新成屋與中古屋市場交易價量均表現穩定。其中，中古屋交易多集中在林森路、東寧路、裕農路、富農街、中華東路沿線社區。信義房屋台南崇德店店長劉永琦指出，5個路段都是台南東區主要幹道，舉例來說，林森路南北向銜接南區、東區、北區，也恰好位於成功大學一側，除成大外，沿線還有後甲國中學區，連接大學路之後，又能直通台南後火車站；東寧路則可與南紡、中華東路連接，再串聯到平實營區。劉永琦表示，正因這些路段都是主要幹道，沿線學區、生活機能本就不差，住宅密度也高，交易量自然相對較大。不過除這些既有的優勢之外，近期還有另一原因明顯帶動區段房市，那就是台南建設議題不斷，其中兩項較為重大的項目，莫過於東區東側「南紡二期、平實營區」的開發，及東區西側台南火車站正在進行鐵路地下化工程，而林森路、東寧路、裕農路、富農街、中華東路等路段，地理位置剛好居中，同時受到兩建設帶動之下，因而呈現價量齊揚。劉永琦進一步說明，5路段沿線社區類型多元，有屋齡低於5年的新屋，也有15至30年間的中古社區，因屋齡與社區維護狀況不同，房價也有較大差距，單價從較低的每坪15至20萬之間，到價位中等20至25萬間，再到較高單價25至30萬間都有。而因其周邊多學校、生活機能豐富等條件，再加上各社區房價略有高低，能夠吸引成大醫院醫護人員、教授、一般各級學校公教人員、上班族、藍領階級等不同類型自住買方，穩撐買盤。