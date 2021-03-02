房市／北屯近1年房價 廍子漲最多
財經中心/綜合報導
2021-03-02 18:30:00
台中市中正地政事務所統計北屯各「核心區」交易價量，過去1年來，廍子區段徵收區房價漲幅近9%最高。在地房仲說明，當地屬新興重劃區，價格較市區親民，綠覆率高，吸引預算有限的小資族、首購族買進的原因。
中正地政事務所統計北屯區內交易熱絡的「核心區」房價，去（109）年第四季與1年前同期相較，廍子區段徵收區平均單價從19萬漲至20.7萬，不但站上2字頭，且漲幅8.9%居各核心區之冠；其餘如東山路商圈漲幅6%、10期重劃區漲幅3.5%、北屯路與昌平路商圈漲幅1.7%等。歸納廍子區段徵收區近期交易熱絡的原因，信義房屋十期建和店專員陳奕融指出，北屯全區重大建設議題多，當地屬新興重劃區，雖有不少知名建商推案，但價格較市區親民，且區域內多公園綠地，綠覆率高，加上新設的廍子國小開始招收低年級新生，均是吸引預算有限的小資族、首購族買進的原因。至於價格漲幅高，陳奕融分析，廍子區段徵收區的新建案推案價格越來越高，連帶拉抬中古屋。舉例來說，目前全新2房平車至少850萬起跳，總價約介於850至1050萬之間，3房平車則都要1000萬以上；相較之下，屋齡10年內，尤其3、4年的新古屋，屋齡同樣很新，但部分甚至會有附裝潢，總價約低於預售屋、新成屋100至200萬左右，又能立刻入住，對於預算有限的購屋族頗具吸引力，不少人因而轉至中古屋市場，整體均價因而被拉高。除此之外，陳奕融也觀察到，最近適逢農曆春節，當地雖有一部分置產客，但絕大部分仍以自住客為大宗，因確實有換屋或首購的剛性需求，不少人想趁著過年前趕快拍板定案買房這件大事，加速成交速度，帶動價量齊揚。