中國禁台灣鳳梨 江啟臣呼籲對岸：不該有政治因素考量
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-27 09:05:00
中國大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，國民黨主席江啟臣透過臉書表示，危機仍有轉機，兩岸應恢復溝通才是真正的「保台」。他也呼籲對岸，應秉持善意，科學認定，不該有政治因素考量。
江啟臣指出，大陸市場佔台灣鳳梨外銷出口的九成，由此可見台灣鳳梨深受大陸消費者喜愛，更是影響台灣農民生計，鳳梨是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口國帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定，兩岸官方唯由儘速恢復溝通化解爭端，保障台灣農民生計，讓農產順利出口，才是真正的保台，大陸方面也應秉持善意，科學認定，不該有政治因素考量。江啟臣說，保台靠的是政府溝通的實力，2016年初，他選區盛產的優質茂谷柑，因為陸方以為茂谷為柑，非原本開放進口的橙或橘，所以列入排除名單，他要求相關單位向陸方說明後，同年2月台中茂谷順利輸出大陸，圓滿解決台灣茂谷輸陸擋關危機。國民黨執政時期, 兩岸簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，此次暫停進口鳳梨一事，大陸方面通過協議平台，向我方主動通報，這是壞消息中的一線曙光。希望政府善加運用，為農民爭取最大權益。江啟臣也說，新上任的陸委會主委邱太三曾說要恢復兩岸溝通，這一次就是很好的機會，務實科學的溝通，農委會也應該主動跳出來幫忙，不應該沒有作為。