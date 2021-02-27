新變種病毒傳播速度快　巴西疫情恐惡化

（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西聖保羅布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）今天表示，缺乏對武漢肺炎大流行的控制，以及新變種病毒在全國擴散，可能使巴西疫情迅速惡化，醫療體系崩潰。
柯瓦斯今天接受巴西環球新聞（GloboNews）訪問指出，亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）和聖保羅州內地城市阿拉拉瓜拉（Araraquara）面臨2019冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）疫情嚴重的情況，可能很快在巴西各地出現。柯瓦斯表示，雖然疫苗接種很重要，但現在更重要的是控制病毒傳播和遏止變種病毒擴散成為主導性病毒；如果不迅速行動，巴西可能受到比第一波疫情更嚴重衝擊。柯瓦斯指出，巴西病例和住院人數增加的原因之一是新變種的傳播速度比原始病毒至少快30%至50%，還有可能更凶猛。這也可以解釋為何巴西的住院和死亡人數在1月和2月頻創紀錄：巴西昨天有1582人感染武漢肺炎死亡，是自去年2月26日發現首例確診以來最高的單日死亡病例。柯瓦斯認為，巴西疫情還會繼續惡化，雖然全國已展開疫苗接種，大流行的速度更快。柯瓦斯也批評聯邦政府抗疫不力，包括不尊重健康和科學準則，延遲購買疫苗，也沒有執行有效的政策落實監測疾病和加強篩檢。柯瓦斯重申布坦坦研究所可以從4月起，將與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研製的疫苗CoronaVac產量從每天100萬劑提高至200萬劑，但他強調巴西必須積極購買其他藥廠的疫苗，以更快速度擴大接種率，降低傳播率。嘉年華狂歡節後，巴西各地疫情迅速惡化，確診、住院和死亡人數急速攀升，加護病房使用率幾近或已經飽和，至少12州的情況困頓，各地政府紛紛宣布採取宵禁或限制人群活動措施。與此同時，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻再次搗亂，昨天在每週一次的社群媒體直播節目中提出德國某大學線上調查（非科學研究）結果，批評戴口罩可能對兒童有害，恐引起皮膚過敏或心理性疾病等。根據巴西新聞網站G1報導，這項調查結果在極右派運動人士、否認主義論壇和宣傳偽科學治療方法的網頁上流傳，但這些貼文都被英語核查機構列為虛假。（編輯：黃自強）1100227