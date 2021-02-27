228連假首日記得攜帶雨具 中部以北易雨、晚起水氣漸減
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 08:00:08｜2021-02-27 08:36:00
今（27）日是228連假首日，但受到東北季風影響，水氣也變多，北部、東半部地區白天有局部短暫雨，而中部地區、南部山區為局部短暫雨後轉多雲，預計晚起水氣漸減，氣溫部分北台灣白天約20度，早晚低溫約15、16度、中南部白天也約25、26度。至於空氣品質，今日稍有改善，唯雲嘉南及高屏局部區域短時間可能達橘色提醒等級。
連假首日記得攜帶雨具！中央氣象局指出，本次假期的天氣大致呈現「先雨後穩」，今日受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，天氣也會轉涼一些。今日北部高溫較昨天稍下降約3、4度，北部約20度，東半部22至24度，中南部高溫也稍降約25至27度，早晚低溫，北台灣低溫約15、16度，其他地區低溫則17至19度。氣象局提醒，就是因為在東北風減弱，以及氣溫回暖之下，西半部和金門、馬祖容易受到局部霧或低雲影響能見度，尤其在夜晚、清晨發生的機率更高，提醒外出的用路人得多多注意。而今日東北季風增強，北部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；位於下風處之南部地區，污染物可能累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏局部區域短時間可能達橘色提醒等級。至於假期後兩天 (28日、3月1日)東北季風減弱，氣溫逐漸回升，天氣大多回復多雲到晴，只有花東偶有零星降雨，適合安排出遊。不過，氣象局也提醒，假期後段東北風雖減弱，但基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海容易有長浪發生，沿海近岸活動請務必小心。