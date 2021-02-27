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法國近一半病例是英變種病毒！巴黎擬申請封城3週

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-27 08:07:49

▲法國總理指出，目前該國有近一半病例屬於英國變種病毒，有法國媒體報導指，巴黎市擬申請封城3週。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總理指出，目前該國有近一半病例屬於英國變種病毒，有法國媒體報導指，巴黎市擬申請封城3週。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎威脅持續，部分國家因陸續展開疫苗施打作業，輔以嚴格的限制措施，疫情似乎開始趨緩，但也有的國家或地區仍須祭出更多努力。如法國近日確診個案有增加趨勢，巴黎市政府擬向中央政府建議，實施為期3週的封城令。
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根據法媒《France 24》報導，法國迄今仍未實施第3次全國性封鎖，但隨著病例數字上升，馬克宏政府也不得不開始考慮針對地區施加新限制。法國總理讓·卡斯泰(Jean Castex)週四表示，中央目前正高度監察20個地區，包括大巴黎區，並指出已過週三法國新增了31000例，為11月以來的新高，而目前在其境內的新冠肺炎感染個案中，近一半是屬於英國變種病毒。
卡斯泰並指出，若3月6日前情況沒有改善，不排除對部分地區實施週末戒嚴，但仍未提中央是否有打算全國性封城。由於地方政府無法自行宣布封城，因此巴黎市計劃向中央提出3週的封城申請，並嚴厲實施。
批評者認為，與鄰國相比，法國的學校和非必要性企業目前都還是開放狀態，認為總統馬克宏(Emmanuel Macron)為了避免祭出第3次全國性封鎖，而拿全國人民的健康及安全做賭注。
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