直播／新冠肺炎疫苗何時來台、誰先打？陳時中現身說明
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 13:57:00
中央流行疫情指揮中心昨（26）日在官網公布「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗專區」，公費疫苗十大接種順位也跟著曝光，透露之後自費接種也可能開放給台商與留學生。另外國產疫苗進度順利，指揮官陳時中昨也指出，最快7月就可施打。相關疫情及防疫議題將由陳時中在今（27）日下午2點的記者會上說明，邀請民眾跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
衛福部疾管署之「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗專區」上指出，公費疫苗接種順位首位是維持醫療量能人員；第2為中央及地方政府防疫人員；第3為高接觸風險第一線工作人員，包含國籍航空機組員、國際商船員、防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。第4為因特殊情形必要出國者，如因外交或公務奉派出國人員、外交人員與外國駐台員眷等、代表國家出國的運動員或選手；第5為警察、憲兵；第6為機構及社會福利照顧系統人員及受照顧者；第7為維持國家安全正常運作必要人員，如軍人；第8為65歲以上長者；第9順位為19到64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第10順位為50到64歲成人。而國內疫苗也有好消息，目前已有高端、聯亞兩家藥廠進入二期臨床試驗，陳時中接受立院質詢時也表示，最快7月就可施打國產疫苗。但有立委指出外界對AZ疫苗存疑，陳時中應以指揮官身份帶頭施打，為此陳回應，只要符合疫苗接種組的先後順序，都可以打。
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