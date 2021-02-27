被稱「千億騙局」武漢弘芯玩完！驚傳遣散全部員工

號稱總投資額超過人民幣千億元的「武漢弘芯」半導體製造有限公司，去年因傳出資金等諸多問題，已經陷入停滯多時，近日被爆料出復工無望，已於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。

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綜合陸媒報導，成立於2017年的武漢弘芯，曾掀起半導體產業內的投資熱潮，並延攬到台積電前營運長蔣尚義出任CEO，不少業內專家都加入項目，總計劃投資1280億元人民幣（約新台幣5500億元）在14奈米、7奈米及以下製程的邏輯晶片及先進晶圓封裝上，還曾被省、市兩級列為重大在建項目。

然而，項目還未正式開啟，就陷入了停滯狀態，後來才發現原來所謂的大股東，不過是假借造晶片的名義騙錢，用空殼公司畫大餅，最終騙取了千億投資；蔣尚義並於去年11月透過律師發表聲明，宣告他已於2020年6月，辭去武漢弘芯董事、總經理、執行長（CEO）等一切職務。在蔣尚義離職後不久，武漢市東西湖區曾官方曾於同年7月發布過一則報告，稱弘芯項目存在「較大資金缺口」，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險。

陸媒指出，武漢弘芯高層近日給公司內部約240人發的群組通知中，聲稱公司沒有復工復產的計劃，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理，至於是否有遣散補償，目前無從得知。

報導還提到，其實在受到疫情影響前，武漢弘芯的資金缺口就已顯現，比如曾於2019年11月因拖欠工程款，而被分包商武漢環宇基礎工程有限公司起訴；2020年1月，弘芯又將一台新購置的光刻機用作抵押，從銀行貸款5.818億元。