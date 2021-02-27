228連假首日車潮午後漸紓解　高公局曝明日14處地雷路段

228連假首日，高速公路局指出，今（27）日截至傍晚17時，國道交通量為80.3百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。預估明日國道將出現旅遊與收假車流，並實施部分匝道封閉措施，交通量將達110百萬車公里，另預判明日將有14路段會出現壅塞情形，提醒用路人行車前多加注意。

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高公局表示，今日西部國道路網於上午7時、國5於5時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向中壢路段、楊梅至新竹系統、豐原至大雅、彰化至埔鹽系統、國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向內湖至汐止；國3南向土城至關西服務區、和美至彰化系統、快官至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致行車正常；中午後，上述壅塞路段逐漸紓解。下午除國1南向湖口服務區至新竹、國3南向土城至樹林、國5南向坪林至頭城等路段有車多情形外，其餘國道路況大致正常。

高公局預判，明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林以及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

至於明日相關疏導措施，高公局表示，將全天封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口、0時至12時封閉國5石碇及坪林南向入口；6時至12時國5南港系統南向入口高乘載、14時至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。