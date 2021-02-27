P聯盟／宅男打籃球狂賣55萬　狠投40分攻城獅不穩吞敗

新竹街口攻城獅職業籃球隊今(27)日正式展開下半季首波主題日「宅男打籃球」，球員也穿著「宅男打籃球聯名球衣」。球團規劃一系列豐富活動，包含Muse Girls宅男打籃球三對三籃球賽、街口支付LOGO SHOT挑戰賽、街口支付紅包大放送。賽前攻城獅球團也特別為雷特舉辦「Got Ju Back」回歸儀式，由高景炎總經理致贈全隊簽名球衣歡迎回歸。年後首場主場賽事，共5,103位獅紫軍進場獅吼，雖攻城獅狠投狂砍40分，但末節團隊失誤過多種下敗因，終場攻城獅以98:106吞下五連敗。 我是廣告 請繼續往下閱讀 一開賽攻城獅難以抵擋領航猿里德強勢攻擊，但第二節與第三節由狠投帶頭衝，第三節狂砍15分助攻城獅扭轉頹勢，可惜末節團隊發生多次失誤，遭領航猿反超比分。林冠綸總教練表示：「全隊都非常努力在拼，很可惜第四節有些關鍵球的防守與進攻不夠到位，值得稱讚的是順議與明毅，我很高興順議能在這幾場比賽證明自己，明毅也越來越進入狀況。」蕭順議本場比賽出賽32分鐘為本季新高且攻下15分4籃板，順議認為只要上了場就是全力以赴，完成教練交付的任務全力衝擊籃筐，接下來的比賽一樣會做好自己的本分。洋將狠投近兩場比賽場均35分，本場比賽攻下40分為本季個人新高，賽後狠投沮喪地表示：「對我來說，球隊沒有贏球得再多分都沒意義，今天我們拼盡全力但第四節幾個球沒把握住真的很可惜。」今日由街口支付冠名的宅男打籃球主題日也邀請到美國在台協會酈英傑處長開球，象徵國際交流也為國內運動賽事注入多元活力。除此之外，球團於賽前舉辦Muse Girls三對三籃球賽，眾多熱情球迷拚盡全力與Muse Girls一同切磋球技。且球團今於球迷入口設置攻城獅專屬郵筒，並販售Fan Art明信片共銷售出近百張。本日官方商品銷售額為55萬，以宅男打籃球聯名球衣與聯名撲克牌最為熱賣。攻城獅將於3月1日下午五點對上臺北富邦勇士。中職／施子謙4局完美下莊 每局當最後一局投中職／對決郭阜林還是被敲安 徐若熙飆速有遺憾春天來臨「4生肖」將鹹魚翻身！第一名感情、事業超順遂