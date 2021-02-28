港中大與學生會切割　促自行承擔涉國安法律責任

（中央社記者張謙香港26日電）香港中文大學校方近日與學生會切割彼此關係，要求學生會自行註冊為獨立社團，以承擔涉及國家安全的違法言行。
中大昨晚發表聲明，指最近當選學生會幹事的內閣「朔夜」所發表的政綱不代表大學立場，大學強烈反對其參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論。聲明指他們針對國家安全所發表的言論有可能違法，又指學生會幹事對大學作了失實指控，並利用校園作為政治宣傳的平台，違背了大學的宗旨，令大學聲譽受損。聲明表示，由於學生會並未澄清涉嫌違法及失實的言論，大學決定暫停為學生會代收學生會會費；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務﹔暫停校方為學生會幹事會提供行政與大學場地支援。中大重申，基本法是香港法治的根基，尊重和保障大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由，也有保護國家安全的條文，大學不容許校園出現危害國家安全的事，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括令有關學生暫時停學或予以開除。中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖凌晨回應指出，學生會的一切代表性及權力源於中大學生，因此學生會負責任的對象是中大同學，而非中大校方。他說，學生會強烈譴責中大校方以強權輾壓學生的聲音，漠視接近4000名同學的授權，剝奪候任幹事會「朔夜」為同學服務的權利。以「朔夜」命名的中大同學組織、候選內閣早前當選學生會，預定於3月1日正式運作。「朔夜」曾發參選學生會政綱，希望當選後繼續宣揚民主、自由、法治等價值，內閣也會重點守護大學學術及言論自由。「朔夜」的參選宣言中說，香港政權的「獨裁本質」未改變，「國家安全」已成為極權高壓統治的政治手段；宣言中批評中文大學「向政權低頭、甚至主動獻媚」，並承諾與港人同行、弘揚本土文化、鞏固共同體意識，竭盡所能對抗不義政權。他們又指出，近年有多名學生領袖被捕，候選內閣12名成員已作最壞打算，包括被捕及入獄。前年香港爆發「反送中」運動後，各大學的學生會積極參與其中，中大更一度被學生及示威者占據，學生會和校方的關係轉差。（編輯：張淑伶）1100226