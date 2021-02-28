鳳梨產業風波衝擊蘇揆信心喊話 屏東佈局全球農產外銷
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-28 17:58:49
中國3月1日起片面禁止台灣鳳梨進口，正值產季的屏東鳳梨首當其衝，行政院長蘇貞昌28日至屏東出席政府媒合企業認購國產鳳梨記者會，強調「政府相挺、農友放心」，請大家支持農友，好好吃鳳梨；屏東縣長潘孟安也對中國的做法感到遺憾，體認到「雞蛋不能放在同一個籃子」，一直積極佈局海外市場，啟動分流外銷及國內各大通路市場。
由於屏東是農業大縣，是否擔心其他農產品成為下一個目標，潘孟安表示，鳳梨並不是中國使用貿易障礙的第一個，之前也曾有過石斑魚、虱目魚的前例，「農業外銷不是一蹴可及，雞蛋更不可以放在同一個籃子裡」。6年前屏東縣政府就開始擘劃佈局，並與全聯投資成立「台灣屏東國際農產有限公司」，與海內外貿易商積極合作，分散市場風險，同時教育農民外銷相關作業及標準，才能因應全球市場變化和需求。潘孟安強烈建議中央支持建置國際級冷鏈場，屏東縣政府已計劃爭取3億6800萬元，於潮州鎮八爺段規劃建設屏東縣農業國際化標準包裝加工場，將導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系、冷鏈物流，全面提升屏東縣果品外銷量能，強化競爭力。 蘇貞昌28日由農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、農糧署署長胡忠一等人陪同，出席在高樹鄉綠地合作社舉辦的記者會。潘孟安表示，屏東縣是國內最大的鳳梨產地，也是台灣鳳梨產業的火車頭，每年2月起從屏東開始盛產鳳梨，中國的合約是去年10月就下訂，猛然宣佈暫停，供貨一定會失調，27日才剛出口一貨櫃，之後每週還會有一貨櫃銷日；更感謝企業、民眾熱情共襄盛舉，用新台幣支持台灣鳳梨。