連假爽買1神器！女兒「沿老街猛哭」　家長秒懂：有陰影

228連續假期邁向尾聲，不少民眾趁著回到工作崗位前，帶著一家大小四處走走遊玩，希望能趁著今年228連假結束前創造美好回憶。然而有一名桃園女網友和女兒、老公到鶯歌老街出遊，女兒卻在老街上「一路哭到尾」讓她好尷尬，而真相曝光後網友們也紛紛認同表示「妹妹以後會對鶯歌老街有陰影！」。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》分享今（28）日與一家大小出遊的心得，不過在邊逛邊買的時候，原PO的女兒卻從頭哭到尾，就連一旁的路人弟弟都好奇的轉頭看發生什麼事，原來是女網友在逛街過程中發現老街賣了「彈力不錯」的愛心小手，不明所以的妹妹嚎啕大哭只敢讓爸爸抱在懷中，也讓不少網友心疼表示「天啊會有陰影吧」、「媽媽別武力威嚇」。

▲妹妹看到媽媽手中的「神器」忍不住放聲大哭。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

女網友接著也補充表示，事實上因為女兒天生活潑好動，只要遇到吃飯時間，妹妹總會吃了一口就站起來四處走動，「像屁股長了蟲子」，愛心小手只是買來「教訓屁股上的蟲子」，更逗趣回應網友「請別打113專線嘿！」。

而看完事發經過後，許多家中有小寶貝的家長們也忍不住笑翻，紛紛留言回應「順便訓練爸爸的臂力！一舉兩得」、「她會對鶯歌老街有陰影」、「孩子教育不能等，備而不用才是最好的」，另外也有過來人表示「童年陰影阿」、「小時候不怕這支，最後家裡直接上淘氣藤條」、「這玩意消耗率很高可建議您批貨，既便宜包裝又隱密」、「買了兩支，結果都被女兒拿去藏起來了！真的厲害，我跟老公怎樣都找不到」。（編輯：楊智傑）