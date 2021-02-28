嫌鳳梨難保存？專家曝「倒放更好吃」　再揭8道銷魂料理

台灣鳳梨外銷受影響，國內興起「買鳳梨、挺農民」行動，已故俠醫「林杰樑」的長庚毒物實驗室團隊

於

林杰樑臉書

分享了鳳梨的保存方式和多項鳳梨入菜的料理法，要民眾購買鳳梨同時也能吃的安心又健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀

文章指出，若是買到「綠色鳳梨」，可以保存多天，以盆子鋪報紙放鳳梨，頭葉朝下放在陰涼通風處，放到略黃即可食用；買到「較黃的鳳梨」則可以去除頭葉以廚房紙巾包裹後套袋，頭葉朝下擺放冰存，約3-5日內食用完畢。頭葉朝下可讓鳳梨甜度均勻。

至於買回來的鳳梨若是經過削皮處理，建議用開水沖洗一下放入保鮮盒中較不然容易發酵壞掉，另外切塊的鳳梨也可置入保鮮盒、保鮮袋排除空氣後冷凍保存。

▲中國國台辦宣布，台灣銷往中國的鳳梨因為查出含有介殼蟲，將從3月開始禁止台灣鳳梨進口。（資料照／記者呂炯昌攝）

此外，林杰樑醫師的太太譚敦慈女士和長庚毒物實驗室團隊也提供了幾道簡易鳳梨食譜：

一、鳳梨布丁

鳳梨打成泥加入蛋、牛奶拌勻倒入容器中，鍋中放水煮沸架上蒸鍋蒸熟即可。

二、鳳梨毛豆雞丁

準備鳳梨心、毛豆、雞胸肉切丁，鍋中放少許油下雞丁炒至變色再加上毛豆炒熟後加入鳳梨丁拌炒放鹽、黑胡椒調味即可。

三、鳳梨魚

準備白肉魚、鳳梨、薑片，將鳳梨切塊、薑片放鍋中加水煮沸，再放白肉魚（如虱目魚柳、鱸魚）煮熟放鹽調味即可。

四、鳳梨梅子冰

準備鳳梨切塊、梅子汁少許、冰塊，用攪拌棒打碎至綿綿冰。

▲鳳梨不僅能水果，更能輕鬆入菜讓肉質軟嫩、取代糖份。（圖／翻攝自《Pixabay》）

五、鳳梨莎莎醬

準備牛番茄、鳳梨、糯米椒、紅辣椒、洋蔥、蒜頭、香菜切碎，加入檸檬汁、黑胡椒、鹽、糖拌勻，鳳梨莎莎醬可以拌海鮮如蝦、花枝或雞肉。

六、鳳梨果醬

準備部份鳳梨切小塊部分鳳梨打成泥，加糖加水煮至黏稠加檸檬汁。

七、鳳梨果乾

準備鳳梨切約1、5公分厚度用鹽略醃讓鳳梨出水，瀝乾鳳梨平鋪烤盤放烤箱100度烘乾。

八、鳳梨滷肉

準備梅花肉、鳳梨、醬油、蠔油、酒，滷肉加鳳梨可以讓肉質軟嫩，鳳梨也可以減少或取代糖。（編輯：楊智傑）