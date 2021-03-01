狂投三天履歷0回應！求職妹臉綠 眾一看揭「致命原因」
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 10:19:49
不管是轉職或者是新鮮人找工作時，都會不斷投履歷到想要的公司，盼能夠得到一個面試的機會。近日，就有網友分享自己連續三天狂投人力銀行網站上的職缺，但都沒有結果，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「休息了一個月，最近三天開始看人力銀行網站，投了一些行政職缺的工作，發現都沒有結果，前一個工作是我人生第一個工作，做了10年以上，現在已經28歲了，都一堆業務工作叫我面試，可是我辦公室坐習慣了，現在一些主動應徵的都沒有回應我，有點擔心」。貼文一出，網友紛紛回應「才找三天而已不用太緊張，很多人事都還在休假當中」、「現在大家還再休假，可以再多等等，週二上班也不會這麼快讀信件，大概下週三或四再丟其他家看看」、「還在休假啦，是在緊張什麼哈哈」、「才找三天而已，不用擔心啦，多投幾家一定有機會的，我是去年大學畢業的，當初投了3、40家也就5至6家回應我而已」。不過，也有網友給出中肯建議「行政缺大都找年輕妹子，建議真的要學一技之長比較好，行政職年紀越大會越難找…薪水也不高」、「行政的薪水不高也很調薪，業務反而沒有不好」、「行政取代率高薪水真的不會高，建議可以轉換跑道」。（編輯：張嘉哲）