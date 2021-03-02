他點了「燻雞培根蛋餅加起士」　一上菜卻傻眼：顛覆想像

早餐是一天的活力來源，而台灣早餐店眾多，中西式口味應有盡有，無論是連鎖早餐店或超商，皆提供了許多選擇。近日有男網友就透露，自己日前在中壢某早餐店點了一份「燻雞培根蛋餅加起士」，沒想到上菜後卻讓他瞬間傻眼，不禁直呼「顛覆我的想像」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出一張照片並表示，他在中壢某早餐店點了「燻雞培根蛋餅加起士」，但餐點上桌後卻讓他超傻眼，忍不住直說「顛覆我的想像！起士不是應該包在蛋餅裡面嗎？怎麼會放在上面？又不是焗烤...刷新了我對蛋餅加起士的認知，是我太嫩了嗎？還是毛長齊的蛋餅其實長這樣？」

▲一名男網友日前在中壢某早餐店點了一份「燻雞培根蛋餅加起士」，沒想到上菜後卻讓他傻眼，不禁直呼「顛覆我的想像」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而畫面曝光，立刻掀起討論，網友紛紛留言「忘記放了啦，想到的時候來不及了，只好直接給你放上面」、「一口蛋餅一口起司...」「貨真價實」、「怕你沒看到起士的概念！」「讓他受熱均勻融化在上面，也是一種新吃法 」、「沒毛病阿，你要的都在上面了」、「你的起司很瀟灑」、「因為你說錯了，要說燻雞培根起司蛋餅」。

另還有人分享另類經驗，直言「這個不錯了啦！！我上次遇到忘記加起司，結果他直接把起司撕成一條一條然後塞進蛋餅！ 」「台南還有火腿蛋餅，火腿在外面的」、「我之前買過玉米灑在餅皮的玉米蛋餅」。（編輯：許苡晴）