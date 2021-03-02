藻礁公投二階通過 綠委：政府應持續與民團溝通
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-02 11:58:35｜2021-03-02 11:59:12
環保團體發起的「搶救藻礁」公投第二階段連署通過。行政院院長蘇貞昌今（2）日受訪時表示，尊重台灣民意的展現，也會要求相關部會公布完整資料、持續與民眾溝通。民進黨立委也認為政府應該持續與民團溝通。
民進黨立委王定宇表示，藻礁公投二階段連署通過恭喜他們，政府應該與公民團體多溝通，現在民進黨提出的方案是移到18年前的填土造路，完全沒碰到藻礁，公民團體的意見他表示尊重，關心藻礁是應該的，政府行政部門也應該多與公民團體溝通。民進黨立委許智傑表示，在馬政府時代計畫破壞藻礁的面積達232公頃，現在方案縮小剩下23公頃面積，民進黨政府已經極力在減少對藻礁的破壞，希望做到環保、經濟與供電之間取得平衡點，期盼民眾能理解政府的辛苦。針對獨派大老也開始加入支持藻礁公投行列，許智傑認為，民進黨政府一直找雖然不是大家滿意，但是能勉強接受的平衡點，政府也極力減少受影響面積，政府也一直積極向民眾宣導。針對中油下令禁止環團與媒體進入大潭藻礁，國民黨立委陳玉珍表示，這不只是封殺民意的行為，在民主國家用蒙上眼睛方式，就以為不能讓環團獲得資訊，是違背民主的原則。陳玉珍進一步指出，蔡政府2017年送出的環評計畫還是232公頃，這些都是有紀錄可查，縮小1/10是環團努力的結果，蔡政府卻大內宣說是執政黨的功勞，就是因為執政黨長期的傲慢，所以才會引起環保團體訴求受到支持。