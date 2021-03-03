「鄉林恆美」雙捷三重站最美個案　潛銷迴響爆棚

想搶進房價起點，入手重劃區是許多消費者的買房準則，但在重劃區裡該如何選擇，才能站穩價格優勢與增值漲幅？以三重站為樞紐的二重重劃區，是目前吸引各界眼光的入席熱區，其中品牌實力便是入手致勝的重要關鍵！

我是廣告 請繼續往下閱讀

以涵碧生活風靡世界的鄉林建設，凡推出建築住宅個案都能獨領市場風騷，正是因為其獨特的鄉林美學DNA，總是會在區域內，規劃出極具內涵高度和文化蘊底的特色建築；重視建築空間必須要與自然人文完全融合的品牌哲學，鄉林建築能經由環境、空間、氛圍的引導，體會眼、耳、口、鼻、觸、心的六感美學，獨創出都會裡最撩人思緒、怡然自得的生活意境。

▲以涵碧生活風靡世界的鄉林建設，凡推出建築住宅個案都能獨領市場風騷。（圖／資料照片）

「鄉林恆美」便是鄉林建設在三重熱區中，再一次對美的絕佳詮釋！看準雙捷三重站的交通、經濟、機能、綠地、行政等全方位的發展，首次以小坪數產品規劃，難得1735坪基地規模，優雅地開展各界長久傾心的高端涵碧生活，感動每一個來到現場的消費者！在醞釀規劃之初便已吸引不少熱烈詢問，潛銷階段更是現場預約爆滿，熱銷佳績頻傳。

▲融入南京涵碧樓的城中度假概念，多達22項主題公設，豐富且獨特演繹出全新的完美生活。（圖／資料照片）

從三重站出發，沿著優美辰光橋，散步大都會公園回家，是開始「鄉林恆美」的生活前奏；融合三重百年人文故事，「鄉林恆美」特別以臺灣文學家連雅堂的詩中意境，引入最具三重個性的秀英花精神，從建築規劃、空間意念、公設主題，到六感體驗，都完全將三重的人文風情，與美好生活相呼應。

▲「鄉林恆美」便是鄉林建設在三重熱區中，再一次對美的絕佳詮釋！（圖／資料照片）

「鄉林恆美」融入南京涵碧樓的城中度假概念，在此可品味都會與寧靜之間的巧妙平衡、絕妙意境，多達22項主題公設，包含無邊際泳池、森林圖書館、空中羽毛球場等，更豐富且獨特演繹出全新的完美生活，是為最獨一無二的美好珍藏。