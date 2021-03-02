《淺田家！》刻畫311震災 「清洗照片」暖舉登大銀幕
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-02 22:00:00
2011年震驚全球的東日本震災，即將在本月11日屆滿十周年。許多電影都刻畫震災帶給人們的影響，改編真人真事的《淺田家！》，便在前半段描述攝影師淺田政志，他如何帶領家人拍攝一系列風格獨具的全家福；更從中段開始，讓他前往受東日本震災影響的地區，與當地失去家庭的人們相遇，並透過在當地「清洗照片」的義舉，為自己、也為其他人帶來希望。
《淺田家！》所刻畫的真實攝影師淺田政志，在2011年東日本大地震發生後的一個月，前往災區投入志工行列。他抵達當地，親眼看到因海嘯而四散、布滿泥濘的照片，便捲起袖子跟其他志工們將這些照片清潔，並試圖還原面貌、將照片歸還擁有者。全片後半段聚焦在主角「清洗照片」的過程，並在過程中見證許多的酸甜苦辣。導演表示：「這些人的內心，明明背負著如此的悲傷，卻仍堅強地向前邁進，反倒是把我們給激勵了。其實清洗照片這件事，很多人都不知道，我想拍攝電影的目的之一，就是要把不為人知的事情給傳遞出去。經常在取材時聽到『只靠一張照片就能獲得救贖』這樣的話，果然，人類如果沒有生存的歷史軌跡，就會搖搖欲墜。即使只有一張照片，也能證明『我是這樣活過來的！』」他接著表示：「我曾在取材的過程中，聽到一家人說：『照片不僅是為了留下回憶，更是為了活在當下的力量。』」這段話也讓他至今難以忘懷。由於拍攝清洗照片的場面，需要動用大量照片，這也讓《淺田家！》劇組人員們，從各自的家人、親戚、朋友各處收集到高達四萬張的照片。男主角二宮和也則表示：「我拍過幾部戰爭電影，當中，在戰地看到家人的照片，就像『明天也要為家人努力』那般，感受到照片能成為生存的能力，以及希望的象徵。」《淺田家！》3月5日在台上映。