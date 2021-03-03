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房市／南科年後購屋需求升　鍾愛10年內屋

財經中心/綜合報導

2021-03-03 18:30:00

受南科帶動
▲受南科帶動，新市交易熱度看俏。（圖／NOWnews資料照片）
南科就業人口1年來增加逾2600人，且仍在持續發展中，帶種周邊房市，官方統計顯示，台南新市今（110）年前兩月移轉棟數較去年同期翻倍成長。房仲業者指出，隨南科發展，南下工作的人口的確有顯著增加，這類買方購屋多偏好屋齡10年內新屋，無論大樓、華廈或透天別墅，總價最好落在800至1500萬內。
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台南市地政局統計，今年前兩月全市移轉棟數雖僅較去年同期略增4.6%，但新市房市表現卻更加一枝獨秀，移轉棟數297棟較去年140棟，年增率達112%。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌觀察，隨著南科發展，從北部、中部到台南工作的人口的確有增加，包括科技大廠工程師，或是上下游廠商的員工等，尤其過年後有一批南下工作人口，因此過年前後南科周邊區域的購屋需求頗為強勁。
事實上，科技部統計資料的確顯示，今年1月南科從業員工數8萬276人，較去年同期7萬7668人增加2608人，單一年增加幅度3.3%也是三座科學園區中增幅最顯著。
李聿旌表示，這些南下工作的族群一方面收入相對較高，另一方面基於「比較心態」，認為台南房價基期仍較北台灣低，因此，只要有購屋需求，通常決定速度較快，甚至也較不需議價。而據他觀察，這類買方主要鎖定的物件類型就是屋齡要新，最好落在10年以內；預算相對有限者，偏好華廈或大樓2、3房含車位，預算較充裕者則鎖定透天別墅，但主要購屋的總價區間多會落在800至1500萬間。
李聿旌表示，目前新市舊市區仍以中古透天為主力產品，大樓或華廈新建案也陸續開始推出，但整體數量仍未占市場大宗。不過，由於南科買方偏愛新屋，且年底至今當地也有新建案交屋，因而衝高移轉棟數。
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