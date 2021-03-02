面試沒上多年後再戰！男「一句」求錄取 人資愣：絕對掰
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 19:59:50
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己先前面試某家公司卻不幸沒被錄用，多年後發現對方又開設相同職缺，因此想挑戰看看。但他想於面試時向人資透露「曾來面試過」，沒想到讓大批網友狂勸「絕對不要提！」
原PO於PTT上發文，表示自己曾到某間公司面試，最終卻沒被錄取，但多年後又再度看到對方開設相同職缺，因此想再挑戰看看。不過，他就好奇提問「投遞履歷的時候有需要特別提到，自己曾經面試過此職缺（遺憾沒能錄取）嗎？」原PO認為，若在面試時提到該事，或許能表達自己對職缺有高度興趣，但又害怕會導致人資認為「喔～原來之前淘汰過，那這次直接刷掉省時間」，因此不解求助「哪種情況比較有可能？大家建議特別提嗎？」問題一曝光，不少過來人紛紛建議「不要提」，直言「不要提，提了不會加分」、「你可以對這個職缺展現高度興趣，但面試過的事就別提了」、「不用提，對方的反應只會有：喔所以呢？」、「幹嘛提黑歷史，這絕對會掰啊」；還有網友分享類似經驗，「我有提。但不是多年後XD是職缺關閉又重新打開，然後我又投時提的，結果沒收到面試XD給你參考」。此外，留言中也有人資表示，「建議不要提～我當人資時有面試者自己提過，結果就被主管刷掉了哈哈！主管當時是有明確表達出因為他有面試過沒上， 所以不考慮的」。（編輯：陳雅雲）