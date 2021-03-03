明天氣溫回暖 專家預估週六又會變天
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-03 07:40:26
中央氣象局今（3）日指出，受東北季風影響，北臺灣天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星降雨的機會﹔氣象專家吳德榮也預測，明天開始氣溫將回升，週六會有另一波鋒面影響台灣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中指出，今天降雨漸緩，北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南中層雲仍多、近山區有偶飄零星小雨的機率；清晨偏冷，白天起氣溫緩升，北偏涼、南舒適，晚仍偏涼。今日氣溫概況，北部13至21度，中部14至25度，南部14至27度，東部13至25度。吳德榮說，明日、週五（4、5日）氣溫回升，各地白天舒適、早晚涼。北海岸、東半部仍有局部短暫雨；華南有中層雲系間歇性移入，各地雲量偏多、近山區有偶飄零星小雨的機率。中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，請注意相關訊息。吳德榮預測，週六（6日）鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率；週日（7日）白天起降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；冷空氣不強，北台涼，中南部舒適微熱、早晚涼﹔下週二（9日）冷空氣略增強，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴。