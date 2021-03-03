「少女時代」秀英與男友雪中太激情 玩到滿身大汗
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-03 20:40:06
韓國浪漫愛情電影《今天決定我愛你》集合柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人共同演出，「少女時代」成員崔秀英飾演花店女孩，片中被交往許久的男友劉太旿求婚後，一場兩人甜蜜在滑雪場談情的畫面，竟讓他們拍得滿頭大汗，但不是畫面太激情，秀英笑說：「因為在雪地拍戲，劇組做了萬全的防寒措施，結果當天氣溫飆升，我和劉太旿在雪地跑來跑去，不但不冷，還熱出一身汗，幸好畫面看起來還是很幸福。」
崔秀英隨著「少女時代」的成功紅遍國際，2017年離開團體後，專注在演員工作上，嘗試不少戲劇演出。她以往常接演堅毅又有個性的角色，但這回在《我愛你》中，則化身和男友交往許久的可愛女孩，個性開朗又溫柔，平日和母親一起經營花店和溫室，男友在殘障奧運滑雪板項目獲得金牌後，開心向她求婚，但兩人卻因殘障的話題，以及在男友事業追求發展時，她感受到這段感情受到各方的歧視，他們的感情面臨考驗，婚事卡關。面對飾演惹人疼惜的溫柔的角色，崔秀英沒想到導演洪智暎，看到她能夠詮釋角色的特質，「因為平日的我在工作上，是要創造出重點的角色，像是去上綜藝節目要創造點擊量很高的畫面，去球場開球，一定要讓全場觀眾都很開心，沒想到這樣的我，可以讓導演見到有惹人憐愛的一面，所以一聽到要演這個角色，我便立刻答應。」片中一場崔秀英與劉太旿在滑雪場開心談情、大玩親親的浪漫戲碼，因劇組太過貼心，怕他們雪地受凍，所以做足保暖準備，沒想到當天豔陽高照，穿上超級防寒衣物的他們，談情越談越熱，秀英笑說：「拍到後來真的覺得熱起來了，甚至都流汗了！但畫面讓大家感受到這對情侶的幸福，真的太好了啊！」《今天決定我愛你》3月12日在台上映。