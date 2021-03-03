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倒垃圾清潔人員驚吐「這句」！女揪關鍵一問　連網都傻眼

編輯中心/綜合報導

2021-03-03 16:52:00｜2021-03-03 17:05:19

▲有網友聽到，垃圾車人員問同事「這個咖啡過期你敢喝嗎？」讓她覺得不對勁。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友聽到，清潔人員問同事「這個咖啡過期你敢喝嗎？」讓她覺得不對勁。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
自己不要的用過的或快過期的東西，如果送給別人是相當失禮的事情！近日，就有網友在倒垃圾時，剛好聽到垃圾車人員問同事「這個咖啡過期你敢喝嗎」，問了之後才知道，竟有很多民眾都會拿過期的飲料給他們喝，這讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》表示，她在倒垃圾時，剛好聽到清潔人員與同事之間的對話，「這個咖啡過期你敢喝嗎？」因為這位姐姐平常很熱情，所以偶爾也會和原PO互相關心，她就忍不住上前問「幹嘛喝過期的啊？」
▲姐姐透露，很多人常常都拿過期的請她們喝。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲姐姐透露，很多人常常都拿過期的請她們喝。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
姐姐這才透露，「很多人常常都拿過期的請我們喝，其實感覺很差」，這讓原PO相當傻眼，直接痛罵「幹嘛拿過期的東西請他們喝啦！他們也需要被尊重好嗎？」
許多網友看完也非常氣憤，「這太過分了吧，根本是假好心」、「過期的拿給別人喝，是把人家當垃圾桶嗎，超缺德耶」、「幹嘛假好心啊，沒人強迫他們請客啊，有夠沒禮貌」、「素質很差耶！假好心」、「這種行為真的滿過分的」、「誇張！過期的自己不喝還敢送人！哪來的想法」、「清潔隊員很辛苦，更需要尊重他們好嗎」。（編輯：許智超）
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