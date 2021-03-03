越南總理：要求優先對象　這週開始接種AZ疫苗

（中央社記者陳家倫河內3日電）越南2月24日收到首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，共計逾11萬劑AZ。越南總理阮春福要求越南衛生部自這週開始對優先對象接種。
綜合越南官媒越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，阮春福2日上午主持政府每月例行會議時，作上述表示。他並說，貧困民眾、優先撫卹家庭及其他政府所批准的優先對象需迅速接種疫苗。越南政府先前批准優先接種疫苗對象名單，包括防疫前線人員與軍警。優先名單還有教師、外交人員、海關與移民官員、從事運輸業等必要服務人員、65歲以上民眾、較無力抵抗疫情的慢性病患。此外，要到海外工作、唸書的民眾或住在疫情重災區居民也在優先接種之列。越南已向阿斯特捷利康（AstraZeneca）訂購3000萬劑疫苗，要給醫療人員、疫調人員、防疫官員等前線人員，其中11萬7600劑2月24日由大韓航空從韓國首爾運抵胡志明市，這也是越南首批收到的COVID-19疫苗。越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）上週表示，越南正與韓國評估這批疫苗的品質，之後才會開始大規模接種，以確保安全無虞。越南最近一波本土疫情於1月27日出現，至今新增868本土病例。越南自去年1月疫情首度現蹤以來，迄今全國累計確診病例2475例，其中本土病例1561例。（編輯：陳惠珍）1100303