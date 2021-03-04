房市／綠川興大段變身 外區客指名度攀升
財經中心/綜合報導
2021-03-04 18:30:00
台中市府執行綠川水環境改善計畫，其中南區興大段近完工，加上相鄰的興大園道也增設公園並拓寬人行道，整體環境品質大幅提升。因此，在地房仲觀察到，隨著環境美化成果逐漸顯現，近期來自相鄰的南屯、西區等外區客看屋變多，主要都是考量居住環境、房價相對親民的因素。
台中市府今年1月底表示，過去綠川整治範圍較集中在中、西區，如今整治工程拉到南區，綠川水環境改善計畫（南區興大段）已近完工，市府也一併在綠川旁設置興大園道共融遊戲公園、拓寬人行道，並加以綠美化，增設休閒遊憩場所。另一方面，興大圍牆也會打開，讓綠地一路延伸進入校區。信義房屋興大國光店專員謝凱勛表示，過去綠川興大段因未經整治，水質略髒、臭，如今大幅改善，加上中興大學既有的校園環境，更適合居民從事運動與休憩。謝凱勛觀察到，建設議題方面，隨著台中鐵路高架化，原本被鐵軌阻隔的道路也將陸續縫合，包括拆除林森路、國光路地下道等；如今環境品質提升後，來自鄰近南屯區、西區的外區買方看屋更是增加不少，且經常指名興大園道、綠川一帶的社區，主要是受居住環境吸引，且當地房價仍相對親民。謝凱勛進一步舉例，興大周邊學府路、忠明南路等路段，中古電梯大樓屋齡最新約10年，但仍以20多年社區為主，單價過去在15萬上下，但近期因房市景氣熱絡，屋主期待較高，成交單價約漲至17至18萬左右；此外，因南區鄰近大里二期，也有不少外區買方會一併看屋，大里二期屋齡略新一些，10年左右大樓約2字頭，逾10年中古大樓單價則在18至19萬間，都能夠吸引自住客。