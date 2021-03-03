6搶1／談爭取營運大巨蛋 辜仲諒：對蛋的興趣我當然有
記者黃建霖/台北報導
2021-03-03 19:17:38
先前傳出有意接手大巨蛋營運的中信慈善基金會董事長，今(3)日在記者會上表示，自己已經準備很久了，了解球迷的心聲，也認為台灣確實需要一座「蛋」，來應付國際棒球比賽的舉辦需求。
「巨蛋的問題我想就是照程序來，如那一天柯(文哲)市長講的，先把巨蛋蓋好、拿到試營運執照，我這邊才有講話的餘地，不然一切說起來都有些太早了。」辜仲諒如此說道。辜仲諒解釋說，台灣是個先進國家，因此擁有一個巨蛋是重要的，「國際賽若要辦比賽，我們如果沒有一個相當水準的場地，沒有國家願意把他們寶貴的選手來到這裡比賽，以棒協的經驗，這是我們之前舉辦比賽所遇到的一個困難。」棒協之前舉辦了許多比賽，事前都要先請專家來，並花幾百萬整理球場，如果碰到下雨則是不得已得延賽，這也是他認為大巨蛋對於台灣棒球有此必要的原因。另外，辜仲諒也回憶說，之前他去新莊棒球場看球，但因為下雨而延賽，不僅周邊住戶的安寧受到影響，來球場看球的家庭，父母為了不讓小孩淋雨，把衣服蓋在他們身上，讓他看到相當辛酸。「對蛋的興趣我當然是有，老實講我也準備很多年了，只要拿到使用執照我一定參與，這是為了台灣。而且我也是一名球迷，所以我了解球迷的心聲。」辜仲諒最後說道。