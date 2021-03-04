力抗中國影響力　美攜手日印澳將向亞洲提供疫苗

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國金融時報報導，美國正透過「四方安全對話」架構，與日本、印度以及澳洲合作擬訂一項為亞洲各國提供疫苗的計劃，以對抗中國的影響力。
6名了解會談內容的人士透露，美國白宮近數週來與「四方安全對話」（Quad）的其他國家就此進行了會談。「四方安全對話」是美、日、印、澳間的一項外交和安全倡議。兩名知情人士表示，利用分發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗來對抗中國的行動，是這幾個國家希望儘快宣布的一系列措施之一。美國總統拜登強調要與盟邦加強合作，而亞洲各國日益擔心中國在軍事和經濟方面的強勢，也為拜登這項努力提供了助力。一名了解這項戰略的人士表示：「拜登政府正將『四方安全對話』當作其亞洲政策的核心之一。」領導這項行動的白宮印太事務協調官康貝爾（KurtCampbell）與其他3國代表舉行過多次會談。「四方安全對話」最初成立於2004年，以因應為印尼和其他東南亞國家造成嚴重破壞的南亞地震與海嘯。一名了解會談情況的人士表示，這四國正在制定的戰略不只關乎疫苗，可能會對印太地區產生長期影響。這名人士表示：「美國正處於最後的準備階段，希望能在印太地區採取一項重大的、大膽的措施。」這位知情人士並說，與會者「深刻認識到」有必要回應如疫情、氣候變遷及區域安全問題。「四方安全對話」正在探討如何加強海上合作，並強化網路安全等。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1100303