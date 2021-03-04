歐盟藥品局3月11日開會　將決定是否核准嬌生疫苗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）歐盟藥品管理局（EMA）將在3月11日舉行會議，決定是否批准嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，如果過關將使歐盟同意使用的疫苗擴大至4款。
EMA最新排定在3月11日舉行一次特別會議，委員們將會做出建議，是否核准由製藥巨擘嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen Pharmaceuticals）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。如果EMA決定授予楊森疫苗有條件上市許可建議，歐洲聯盟執行委員會隨後會迅速通過並執行。另美國食品暨藥物管理局（FDA）已率先在2月27日先核准嬌生集團的冠狀病毒疫苗緊急使用授權。EMA目前已核准3支疫苗，首先是2020年12月底批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗；其次是2021年1月批准美國藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。而第4支疫苗也已經箭在弦上。輝瑞藥廠和BioNTech的疫苗與莫德納的疫苗都要施打2劑，並且運送過程必須冷凍，但嬌生集團的疫苗可以在一般冰箱溫度下運送及儲存。歐盟2020年10月與嬌生集團簽署合約，表示一旦證明疫苗安全有效，將會購買2億劑，另可追加購買2億劑。（編輯：楊昭彥）1100304