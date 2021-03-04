地表最強自助餐！路邊驚見「80道滿漢全席」 饕客全暴動
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 07:14:33
外食族每天最大的煩惱就是今天要吃什麼？然而自助餐因為菜色多元，成為不少人的首選，每天可選擇自己想吃的不同菜色，而自助餐廳也隨處可見。對此，日前就有一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，路過一間菜色相當豐富的自助餐店家，眼前菜色多到不可思議，畫面曝光立刻引發熱烈回響。
原PO表示，某日無意間看見一間自助餐店家，周圍擠滿了挑選菜色的顧客，並稱「超過80道菜的路邊自助餐，好難選擇！」直言是地表最強廚房，更透露該店家位在新北市的新莊區。畫面中可見，該店家的自助餐菜色琳瑯滿目，從主食區到配菜區應有盡有，仔細看更可以發現，店家在菜色擺放位置還有小巧思，刻意將蔬菜和暖色系的小菜交錯，讓菜色看起來相當可口。貼文一出，讓許多饕客眼睛為之一亮，紛紛暴動回應「有選擇障礙的人會跪在那裡哭吧」、「手不夠長夾不到中間的菜」、「滿漢全席自助吧」、「哇！我住附近就不用煮了，幸福」、「逼死選擇障礙的人啊」、「這張照片害我肚子叫了兩聲」；不過，有網友認為「我只覺得如果要夾中間的菜，那衣服一定會碰到第一盤的」。（編輯：賴詠璿）