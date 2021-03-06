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年輕虎斑貓活跳跳　按下「頭頂開關」瞬間變身甜蜜貓貓！

文/寵毛網

2021-03-06 22:00:00

年輕虎斑貓眼神超犀利，按下頭頂開關瞬間變身甜蜜貓咪。（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲年輕虎斑貓眼神超犀利，按下頭頂開關瞬間變身甜蜜貓咪。（圖／Twitter＠DAYS31612434）
原來這就是你的弱點啊！貓貓個性機車，若惹牠們不開心，不僅會帶給你貓抓痕的物理攻擊，也會用鄙視眼神打擊你的脆弱心靈，日本推主Twitter＠DAYS31612434家裡就養了一隻眼神犀利的虎斑貓，年輕氣盛的牠體力旺盛，玩樂時總是非常激動，一不小心就容易留下一點痕跡，但好在推主竟找到了貓咪的神祕開關，按下後一切都不一樣了！ 
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▲貓：沒受過傷是不是？讓我用眼神傷傷你（？）（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：沒受過傷是不是？讓我用眼神傷傷你（？）（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：哎呀？想摸我？看我不抓爆你！！（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：哎呀？想摸我？看我不抓爆你！！（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：欸？這地方……？（開始融化）（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：欸？這地方……？（開始融化）（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：繼續繼續～好蘇湖喔～（圖／Twitter＠DAYS31612434）
▲貓：繼續繼續～好蘇湖喔～（圖／Twitter＠DAYS31612434）
抓住甜蜜點原來這麼重要！只要準確抓到貓咪喜歡的位置，這世上沒有兇貓貓，只有能融化你心的甜蜜貓貓！如此可愛的影片上傳至Twitter已獲101.4萬個觀看人次，大家回覆說：「太可愛了～」、「這弱點拜託再多來幾個！」、「好舒服的表情～」、「太療癒了！」。（編輯：李惠婷） 
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