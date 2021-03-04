陳吉仲：鳳梨銷日創新高 走向全球指日可待
記者張志康/綜合報導
2021-03-04 11:03:47
農委會主委陳吉仲今（4）日接受廣播節目專訪時指出，在中國大陸頒布鳳梨禁令後，已接獲日方6200公噸的訂單，鳳梨走向全球市場指日可待。
陳吉仲表示，中國大陸於2月底宣布台灣鳳梨的進口禁令後，農委會除了倡議全民買鳳梨，為近年輸銷中國每年約4.1萬到4.2萬公噸產量的果農解危，同步推動外銷轉單其他市場銷售，目前以日本最多。陳吉仲指出，截至昨日為止，日本預購台灣鳳梨訂單累計5000公噸，日本一家跨國經營的通路商還告知追加1200公噸（合併累計為6200公噸），「今年持續這樣下去，鳳梨可以走到日本市場，就也可以走到全世界其他國家的市場」。陳吉仲說，去年3月澳洲開放台灣鳳梨進口，農委會國際處昨日宣布，除去年3月跟近日少量輸銷澳洲試水溫，今年5月會有生鮮台灣鳳梨外銷澳洲，預計海運6公噸及少量空運。對於台灣農產品種、栽種技術被帶到中國大陸的議題，陳吉仲認為，台灣的農業技術在全球數一數二，有各式品種，包含水產品也是，很多技術、品種早已被少數團體帶到對岸，但是農產沒法像工業產品般模組化生產，會跟氣候、土壤有關，種在海南島的味道就是不一樣，但並非不在乎被用不合法管道方式取得，行政院已指示要落實保護，這幾年也全力阻擋外流。