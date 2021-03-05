長耀初座落林口富人區　時尚融入生活氣質非凡

林口人口成長居新北市之冠 商圈、影城逐步到位

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新北市民政局統計，2020年新北人口達403萬多人，居全台人口數之冠，與2019年相較成長約0.31%；其中林口人口成長近6千人，成為新北市成長第一的行政區。近年來林口重劃區在建設話題帶動下，從機場捷運線開通、三井Outlet、威秀、國賓與環球商圈影城進駐，再加上2024年「三立影城」會開始進駐、接著就是東森國際企業總部與展演文創中心，週邊還有新北市府以市地重劃方式整體開發，活化閒置土地及帶動周邊發展與串聯產業軸線的「工一市地重劃區」，預計2024年建設到位後，林口A9站商圈地段價值將有機會再刷新紀錄。

入主林口「富人區」 讓生活與時尚並進

深耕內湖豪宅市場多年的「長耀建設」看中林口未來區域性發展優勢，「長耀初」就座落在文化三路上，且人均所得最高的區域，一側為三井環球商圈，另一側則是名流雲集的高級社區，集生活與時尚的黃金地段；樓高27層俯瞰城區，視野寛廣，再加上長耀標幟性的愛瑪仕橘線條，貴氣而不俗氣，為首購或換屋族增添一種不凡的象徵。

▲「長耀初」就座落在文化三路上，一側為三井環球商圈，另一側則是名流雲集的高級社區。（圖／長耀初提供）

宜居關鍵在規劃長耀首重格局與坪效

長耀建設憑藉多年來在市場的經驗，對於主流坪數與房型、格局給予合理總價，規劃出適宜的房型，總價也是消費者可以負擔得起。此外，將建築基地的空地比與綠覆率拉高，希望居住環境擁有充足的綠地與舒是開闊的視野與棟距。830坪基地中，建築蓋至地上27層、地下5層，基地整體規劃視覺感開闊，主推18-34坪，分別為18坪2房、23坪小3房，27-34坪大3房，2房含車位總價約1100萬起，3房約1350-1400萬起。

▲長耀標幟性的愛瑪仕橘線條，外觀氣質出眾，主推18-34坪。（圖／長耀初提供）

位於黃金軸線上的「長耀初」，近三井環球雙商圈、機場捷運A9站，生活娛樂機能交通一應俱全，首購族很難再找到地段環境條件相近、且自帶增值前景的產品，入住即享有雙百貨商圈帶來的機能與娛樂，讓兼重物質心靈的都會貴族，可以真正將國際時尚，過成每天的生活日常。