選擇讓人居住的好房子　台信心晴天正式推新案

「台信建設機構」在地深耕新北市超過30年，繼首案進入土城的「台信樂晴市」完銷創下佳績後，近期又再度開出第三期新案「台信心晴天」，未推出就受到注意，基地面積858坪，主打面萬坪森林保護區的無敵視野景觀，加強了台信原本就擅長的居住環境格局。總戶數160戶，11月潛銷期間就已銷售60多戶（約 3～4成），該建案更喚起在地換屋族群的需求，現在預購戶已經超過100組。

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「台信心晴天」規劃地上15層地下4層的雙棟社區型大樓，全棟結構導入標準ALFA SAFE耐震系統工法，更提出5年防水保固，打造長住久安的安心家園。為了讓建築外觀視覺統一不紊亂，建案規劃安裝國際牌Panasonic室外機，住戶只需挑選室內機即可。該建案共有160戶純住家，車位配置160個平面車位，室內格局坪數規劃三房(32~35坪) 、2+1房(22~25坪)，特別的是25坪以上2+1房就可以擁有雙衛浴及中島廚房，很受看屋族的喜愛、32～35坪正三房空間更加寛敞，除浴室外，全室也使用太格木地板、隔音墊、TOTO 雙套衛浴長庚活水，林內三機、德國洗烘碗機及水龍頭。

▲室內格局坪數規劃三房(32~35坪) 、2+1房(22~25坪)，特別的是25坪以上2+1房就可以擁有雙衛浴及中島廚房，很受看屋族的喜愛。（圖／資料照片）

此外「台信心晴天」更比照「飯店式」管理，擁有全土城唯一的迎賓式車道，讓居住安全及便利性都放入建案規劃中。公共設施提供住戶「健身房、包裹室、休閒區、會議室」等空間自由運用。

「台信心晴天」鄰近德霖科大生活圈、自然森林保護區，享清水家樂福商圈，交通部份有國道三號、65快速道路，雙北都會交通串連，北土城交流道＋捷運萬大線2期，未來發展可期。長庚醫療土城醫院，就近提供優質醫療照護，生活機能樣樣就近滿足，體現繁華與自然兼具的菁英生活學。

▲座落新土城樂活文教區，離塵不離城是新北市少有的地段，忙碌一天回到家，就是放鬆心情享受安靜且自然的生活品質。（圖／資料照片）

該建案專案副理楊沛然表示，「台信心晴天」以自住客居多，主要來自於有地緣關係鄰近工作的醫生、護士及教師等，由於居住環境清悠，B棟面萬坪樹海景觀房幾乎已經銷售一空，再加上付款條件輕鬆，也是預購快速的主要原因之一。

該建案開價38萬～40萬，簽約10%、結構完成5%、使照5%，工程零付款，預計110年第二季開工，工程期約3年。楊沛然表示，台信心晴天座落新土城樂活文教區，離塵不離城是新北市少有的地段，忙碌一天回到家，就是放鬆心情享受安靜且自然的生活品質，為自己選擇適合居住的好房，「心晴天」是很棒的好選擇。