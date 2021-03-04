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公司待遇好卻遭排擠！她猶豫「該離職嗎」　過來人曝心聲

編輯中心/綜合報導

2021-03-04 14:50:02

工作
▲有網友表示，目前工作雖然待遇不錯，但是卻因此受到同事的排擠。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
追求更好的待遇絕對是受薪階級的重要目標，不過卻有網友表示，自己目前工作雖然待遇不錯，但是她卻受到同事的排擠，開始困惑「該離職嗎？」問題一出也釣出過來人給予建議。
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一名網友在論壇《Dcard》上表示，「我是去年應屆畢業生，雖然在公司是菜鳥，但薪水比同位階的人高，也因此遭一位同事討厭，更在主管面前抱怨我，主管也開始不太喜歡我」。
因為辦公室內的人不多，除去主管只有3個人，當這位同事排擠原PO的意圖明顯後，連帶讓另一外同事也跟上腳步，「最近就是跟他們討論事情態度差的要死」，也讓原PO萌生離職的念頭。
▲因為辦公室內的人不多，除去主管只有3個人，當這位同事排擠原PO的意圖明顯後，連帶讓另一外同事也跟上腳步。（圖／翻攝Dcard臉書）
▲因為辦公室內的人不多，除去主管只有3個人，當這位同事排擠原PO的意圖明顯後，連帶讓另一外同事也跟上腳步。（圖／翻攝Dcard臉書）
原PO無奈表示，「目前這份工作早八晚五又週休二日，薪水31k，沒什麼事的話都可以準時下班，通勤時間五分鐘，雖然現在真的很想離職，但又怕離職後，自己找不到一個比這個條件好的工作」。
完整遭遇曝光後，不少有相似遭遇的過來人則建議，「這工作待遇其實還行，如果真的想走建議先找到新工作再說」、「如果是影響到身心的程度嚴重，建議別戀棧，健康第一」、「忍受不了就辭職吧，我的身體也因為這樣出現問題了」、「這是你第一次遇到這種狀況嗎？如果第一次那就換，如果換了三個以上還是這樣，那就只能自己改了」。（編輯：潘毅）
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