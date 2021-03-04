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補破網！政院拍板：防精神病患再犯可延長監護

記者劉育辰／台北報導

2021-03-04 14:36:39

▲（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.07.03）
▲2019年鐵路警察李承翰遭患有精神疾病的鄭姓兇嫌刺殺身亡。（圖／NOWnews資料照）
2019年鐵路警察遭刺死的社會案件，引發民眾對精神疾病患者及其相關司法配套措施的重視。根據現行法規規定，對精神病患或其他心智缺陷者犯罪強制監護均為5年以下，行政院在今天通過相關修法草案，明定可延長監護處分，每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則，並同時導入緊急監護制度。
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法務部今擬具《刑法》第87條、第98條修正草案、《保安處分執行法》部分條文修正草案，另司法院也函送《刑事訴訟法》部分條文修正草案及《刑事訴訟法施行法》第7條修正草案送行政院會討論通過。
法務部表示，鑑於精神病患或其他心智缺陷者犯罪，有不罰或減輕其刑的情形，但考量其情況，足認有再犯或有危害公共安全之虞者則施以監護，但因現行《刑法》規定，監護期間均為5年以下，未能因應個案具體情節，有所不足，為強化社會安全網，修法明定可延長監護處分，每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則。
草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」，視受處分人情況予以不同處遇，且執行監護處分期間，得依具體情形變更執行方式。例如，狀況好轉的受處分人，原收治於司法精神醫院者可轉至地區醫療機構繼續治療，或交由家屬、調整為門診治療。對受處分人予以定期評估，亦即，執行監護處分的處遇方式、延長或免其監護處分時，均得參酌評估小組的評估意見，並得徵詢醫師等專業人員的意見。
這次修法也導入「緊急監護」制度，對於有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於判決前依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知1年以下期間，施以緊急監護。政委羅秉成表示，可避免判決確定前，漏接需要監護者，也是保護被告。
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