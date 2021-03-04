NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

收包裹驚見「斷手」？親戚寄山藥秒嚇壞　網驚：被詛咒了

編輯中心/綜合報導

2021-03-04 15:39:11

▲（圖／翻攝自推特@ibukiriP）
▲這是山藥還是斷手？日本一名網友收到親戚寄來的農作物，一打開卻被嚇壞了。（圖／翻攝自推特@ibukiriP）
大自然無奇不有，人們在栽種採收農作物時，也會意外發現某些生長成特殊形狀的蔬果，雖然就食用方面來說並沒有任何影響，但近日就有名日本網友分享了務農親戚寄來的「詭異山藥」，外觀形狀不僅像是人的五指，加上沾滿了泥土的外觀，看起來就像從土壤挖出來的斷手，模樣嚇壞不少網友。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《まいどなニュース》報導，一名網友日前在推特上分享自己收到的山藥，原PO表示這是他務農的親戚寄給他的，原先只是希望親戚能寄些多出來的青蔥給他，但在對方寄過來的農作物中，卻多了這個模樣詭異的山藥。
▲（圖／翻攝自推特@ibukiriP）
▲山藥模樣可怕掀起網友討論。（圖／翻攝自推特@ibukiriP） 
原PO指出，雖然山藥外觀看起來就是隻人類的斷掌有著長長的手指，看起來也像是人們用右手比著數字四的時候的姿勢，但這確實是貨真價實的山藥，最後也將它入菜開心的吃下肚了。
畫面曝光後，許多網友也被其特殊模樣嚇壞，推文底下湧入眾多網友紛紛留言回應「感覺吃了會全身發癢」、「特級咒物嗎」、「看起來是會實現你的願望，但也會招來厄運的手」、「實現願望同時會折斷一隻手指這樣」、「很像懸疑片埋藏的人體」、「吃下去感覺會招來厄運」。（編輯：楊智傑）
▲（圖／翻攝自推特@ibukiriP）
▲也有網友貼出形狀像腳的蘿蔔，被眾人調侃是遺落的四肢。（圖／翻攝自推特@ibukiriP）
關鍵字

NOW民調中心

您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
52.3%47.7%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀