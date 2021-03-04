收包裹驚見「斷手」？親戚寄山藥秒嚇壞　網驚：被詛咒了

大自然無奇不有，人們在栽種採收農作物時，也會意外發現某些生長成特殊形狀的蔬果，雖然就食用方面來說並沒有任何影響，但近日就有名日本網友分享了務農親戚寄來的「詭異山藥」，外觀形狀不僅像是人的五指，加上沾滿了泥土的外觀，看起來就像從土壤挖出來的斷手，模樣嚇壞不少網友。

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根據日媒《まいどなニュース》報導，一名網友日前在推特上分享自己收到的山藥，原PO表示這是他務農的親戚寄給他的，原先只是希望親戚能寄些多出來的青蔥給他，但在對方寄過來的農作物中，卻多了這個模樣詭異的山藥。

▲山藥模樣可怕掀起網友討論。（圖／翻攝自推特@ibukiriP）

原PO指出，雖然山藥外觀看起來就是隻人類的斷掌有著長長的手指，看起來也像是人們用右手比著數字四的時候的姿勢，但這確實是貨真價實的山藥，最後也將它入菜開心的吃下肚了。

畫面曝光後，許多網友也被其特殊模樣嚇壞，推文底下湧入眾多網友紛紛留言回應「感覺吃了會全身發癢」、「特級咒物嗎」、「看起來是會實現你的願望，但也會招來厄運的手」、「實現願望同時會折斷一隻手指這樣」、「很像懸疑片埋藏的人體」、「吃下去感覺會招來厄運」。（編輯：楊智傑）