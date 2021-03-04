特企／FitBiomics次世代益生菌研究　打造菁英運動體質

現代人追求健康，益生菌成為了熱門的保健食品之一，各界對益生菌的研究也正如火如荼展開。美國生物科技新創公司FitBiomics透過解析菁英運動員的基因序列，從中萃取能夠促進身體健康的益生菌，藉此優化使用者的運動體質，這項全新的次世代益生菌開發研究引發關注，相關產品可望近期內在美國上市，讓益生菌市場變得更加多元。

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益生菌幫助消化、增加排便順暢，是一般消費者常見的訴求，然而益生菌與運動表現的關聯性，在市場上則是相當少見，屬於相當嶄新的研究領域。成立於2018年的美國生技公司FitBiomics，由哈佛醫學院博士，熱愛籃球運動的Jonathan Scheiman創立，從對於運動員優異表現的好奇，進而深入研究，並成立了FitBiomics公司。

從運動員糞便「挖寶」 研究引發熱議

Jonathan Scheiman研究團隊曾於2015年時，徵求波士頓馬拉松選手同意，獲得他們比賽前及比賽後一週的糞便樣本，對比兩種樣本發現，在長跑運動後，選手糞便內出現大量分解乳酸（lactic acid）的細菌。研究團隊進一步分析，這種菌種有快速代謝乳酸能力，有助於緩解激烈運動後的肌肉疲勞和酸痛。

Jonathan Scheiman團隊接續進行不同運動類型選手的糞便樣本比較，發現其中一種擅長分解碳水化合物和長鏈纖維、常見於長跑選手中的菌種，卻並未大量出現於划船選手的糞便樣本中，因而推測不同的運動選手需求的身體能力不同，可能改變體內的菌相生態，這個獨特的研究結果發表於醫學期刊後也成功引發熱議。

三年前FitBiomics公司成立後，研究人員持續解碼世界上最健康人種（菁英運動員）的生物學，將其轉化為適合所有人的次世代益生菌，製成高效能益生菌膠囊，藉此優化具有運動需求或習慣使用者的身體機能。

科學驗證支持 增加產品說服力

FitBiomics公司共同創辦人Alex Evans接受視訊專訪時指出，公司劃時代的益生菌產品可望於近期推出，公司官網已公布訊息，並進行產品測試，有80%的受試民眾認為產品對健康深具助益，測試結束後，有意願花錢購買產品。

Alex Evans指出，市售的益生菌產品琳瑯滿目，但許多商品缺乏科學驗證，且配方與訴求都很相近，FitBiomics即將推出的產品則截然不同，是一個全新開發的領域，研究團隊具備醫藥背景，而且在學術理論之外，還有臨床測試佐證，產品具有競爭力與市場區隔，應該能讓消費者信賴，提高接受度。

目前研究集中於北美地區 未來逐步擴大

目前FitBiomics益生菌的研究範疇主要於北美地區，Alex Evans說，北美的食物與人種消化系統的運作可能與其它區域或國家有所不同，未來希望以北美為中心，逐步向外擴大推展，將好的產品帶往全球，也希望有機會與台灣團隊合作，共同推廣對人體有益的產品，讓獨特的益生菌幫助人體激發體能潛質。

如同FitBiomics公司官網上所寫道：「The Guts To Defy Your Limits（勇於挑戰極限）」，Alex Evans說，FitBiomics開發的益生菌幫助每個人追求更好的自我，由內而外追求健康積極的生活方式，邁向每個人最佳體態的新境界。就像傑出的運動員一樣，相信著能力沒有極限並且不斷的超越過去的自己，這不只是對健康的追求，也是人生態度的正面展現。