特企／鳳梨入菜正夯！ 飛利浦啟動飛你不可相助小農計畫

近期鳳梨話題引起全台熱議，迎接鳳梨產季，即日起飛利浦啟動「飛你不可助農計畫」，以實際行動挺小農。首波助農計畫將與連鎖量販店龍頭家樂福合作，於全台家樂福購買飛利浦廚房家電，滿千即贈鳳梨。人氣商品飛利浦健康氣炸鍋與智慧萬用鍋現正是入手好時機，而超活氧迷你果汁機（HR2601／02）兩千元有找，另加贈一顆鳳梨，讓民眾輕鬆入手飛利浦廚電，還能一起挺小農。飛利浦更加碼於指定家樂福門市（新店店、經國店、文心店、彰化店、鼎山店）示範如何以鳳梨入菜，讓民眾在家也能輕鬆做出美味營養皆滿分的鳳梨料理！

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「飛你不可」挺鳳梨！即刻入手飛利浦旗下廚房家電商品 滿千就贈台灣鳳梨挺小農

近期以新台幣下架鳳梨成全民運動，為鼓勵民眾與飛利浦一同相挺小農，自3月5日起至3月8日於全台家樂福量販門市，購買飛利浦旗下廚房家電商品，單筆發票滿NT$1,000，即贈一顆國產鳳梨，消費滿NT$2,000贈兩顆，以此類推。飛利浦長期耕耘健康科技領域，其廚房家電更重視如何「吃得健康」，於食物調理過程中保留食材營養，提升料理美味，是飛利浦廚房家電的最大特色。飛利浦廚房家電品項多元，除了最知名的飛利浦健康氣炸鍋與飛利浦智慧萬用鍋，超活氧調理機與超活氧果汁機也是人氣品項。還未入手的消費者可趁此機會，至全台家樂福挑選購買，居家煮出健康美味料理。

（詳細活動規則、活動詳情與活動辦法以賣場規範為主）

飛利浦大秀鳳梨料理 以實際行動相助小農 讓消費者吃得健康又美味

後疫情時期民眾「在家自煮」已成常態，如何每天變換不同料理更是許多消費者苦手的難題，為讓消費者更了解如何以鳳梨入菜，飛利浦不僅送鳳梨，更攜手家樂福於周末展演鳳梨料理，教民眾如何烹飪鳳梨相關菜色，端出大人小孩都愛吃的營養料理。首波展演活動將於3月5日至3月8日於指定家樂福分店，將有專業飛利浦廚房家電展演活動為消費者現場教學，以飛利浦智慧萬用鍋與飛利浦健康氣炸鍋料理鳳梨苦瓜雞湯與鳳梨果乾等料理，讓民眾在家也可輕鬆變出多元菜色。

【挺鳳梨飛你不可－首波飛利浦廚房家電展演活動】

活動日期：3／5－3／8

展演時間：3／7、3／8 11：00－20：00

展演地點：家樂福新店店、經國店、文心店、彰化店、鼎山店